El presidente Javier Milei dijo que no cometió ningún delito en el escándalo relativo al meme coin $Libra y cargó duro contra el medio The New York Times, que había publicado una nota que involucra al mandatario en el asunto. Según Milei, el prestigioso periódico publicó “chismes de peluquería”.

Los dichos del presidente tuvieron lugar en la señal de noticias LN+. La entrevista junto a Luis Majul se emitió horas después del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, signado por la violencia verbal y el incidente que protagonizó Santiago Caputo y el diputado Facundo Manes.

Cuando fue consultado por la publicación de The New York Times, Milei desestimó la investigación, a la que calificó de “chimentos de peluquería” en relación al posible cobro de coimas.

“Hay periodistas que hacen acusaciones muy graves. Voy a esperar que actúe la Justicia para ir con esos periodistas”, dijo Milei, poniendo en tensión nuevamente la libertad de expresión

Eso no fue todo lo que manifestó en la extensa entrevista. Con intervenciones algo confusas, el presidente atribuyó el escándalo $LIBRA a “gente despechada que quiso tener reuniones y no las tuvo”.

Los cruces con Facundo Manes

Milei no pudo evitar preguntas sobre el polémico cruce que tanto él como su asesor preferencial, Santiago Caputo, mantuvieron con el diputado de la UCR Facundo Manes.

“Tan grande fue el discurso, tan grande fue lo que fuimos a hacer… fuimos a presentar el estado de la Nación y sinceramente me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”, dijo el mandatario.

“Manes mintió de forma deliberada. Dice que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho”, agregó, intentando quitarle importancia a las formas durante el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.