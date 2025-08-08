Acompañado del equipo económico, donde destacó la figura del ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente Javier Milei comenzó su mensaje grabado diciendo que su Gobierno "ha venido a terminar con la inflación".

“Vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo. La única manera de logarlo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario. Luego de un año y medio de esfuerzos, nuestro programa ha comenzado a dar los primeros resultados”, leyó el mandatario.

El presidente apareció flanqueado del ministro Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el vice del BCRA, Vladímir Werning. La economía es el centro de la propuesta libertaria.

"Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas", dijo Javier Milei

Además, el presidente disparó contra la oposición por la última sesión en la Cámara de Diputados, en la que fueron aprobados con media sanción proyectos que van en contra del deseo del Gobierno: "Se utilizaron causas nobles como excusas”, dijo.

“El Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”, agregó el mandatario.

"Aumentar el gasto publico es destructivo"

El presidente Milei también expresó que "es importante explicar porque aumentar el gasto publico es destructivo, cuando un estado gasta más de lo que gana, genera emisión y eso produce inflación. Es un fenómeno monetario que genera caída en la oferta de dinero".

En la previa

El presidente Javier Milei brindará en la noche de este viernes un mensaje por Cadena Nacional, algo que había sido anticipado este mediodía por el vocero presidencial Manuel Adorni.

En medio del clima de creciente proselitismo rumbo a octubre, y luego de la sesión especial en la Cámara de Diputados en la que fueron aprobadas con media sanción las leyes de emergencia pediátrica y el financiamiento para las universidades, Milei se dirigió a la población para referirse a los vetos ya aplicados a proyectos legislativos aprobados por mayoría opositora en el Congreso.

El discurso abordará también "anuncios económicos”, en un mensaje grabado durante la tarde del mismo viernes, que tiene una extensión de 23 minutos. Según se difundió, el mandatario haría especial énfasis en explicar la razón de los vetos sobre las leyes de asignación de nuevos fondos para jubilados y la emergencia de discapacidad, aprobadas por el Senado semanas atrás.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había declarado ante la prensa que con la Cadena Nacional el mandatario se planteó "esclarecer ante la opinión pública" los recientes vetos a proyectos opositores. La defensa a ultranza del superávit fiscal es el norte de todo el accionar político y comunicacional del oficialismo.

Durante el mediodía, Adorni se había limitado a decir sobre el mensaje en Cadena Nacional que “será esta noche, no puedo dar detalles”.

En la previa a la grabación del mensaje, Milei arribó a las 17 horas a su despacho de la Casa Rosada para terminar de definir la estructura del texto. Posteriormente, el jefe de Estado volvió a su oficina privada acompañado por un grupo de secretarios.

