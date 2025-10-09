El presidente Javier Milei dijo que la elección del 26 de octubre será una “bisagra” que marcará si el país avanza hacia la “prosperidad” o retorna al “modelo empobrecedor”.

El mandatario participó este jueves del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en la localidad de San Rafael.

“Así como nos espera un futuro prometedor si continuamos llevando a cabo las reformas que el país necesita para crecer de forma irreversible, también estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”, dijo Milei ante los empresarios.

El jefe de Estado planteó que en los segundos dos años de su mandato deberá avanzar con reformas tributarias y laborales.

“Este Gobierno está demostrando que, a pesar de las dificultades y de una oposición dispuesta a hacer cualquier cosa para volarlo todo por los aires, estamos comprometidos a cambiar la realidad del país para siempre. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para poner a la Argentina en el sendero del crecimiento definitivo. He venido a hacer el bien, no a parecer bueno”, afirmó Milei.