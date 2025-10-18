El presidente Javier Milei terminó su excursión proselitista por el norte del país con una caminata por la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán.

“Este modelo sacó a doce millones argentinos de la pobreza y a seis millones de la indigencia, termino con los piquetes y sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”, afirmó el mandatario con un megáfono en mano.

A su costado lo acompañaba su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el joven Iñaki Gutiérrez, y los candidatos de La Libertad Avanza Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

“Entiendo que quizás es un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil. Hagamos que tenga sentido este esfuerzo, no nos quedemos a mitad de camino”, afirmó desde la camioneta negra.

A su alrededor los militantes lo vitorearon con banderas argentinas, bengalas violetas, paraguas, globos y algunas pancartas.

La llegada del mandatario a territorio tucumano estuvo precedida por la represión policial contra un grupo de manifestantes opositores a la figura presidencial.

La Policía de Infantería utilizó gases lacrimógenos contra una treintena de personas autoconvocadas, docentes y militantes universitarios, que se manifestaron con pancartas, según informó La Gaceta de Tucumán.

Algunas de las consignas que levantaron los manifestantes fueron “Fuera Milei”, “Milei basura, vos sos la dictadura” y “3%”.

Los agentes de la fuerza de seguridad dispusieron un vallado en la intersección de Mariano Moreno y la avenida Aconquija.