Javier Milei en Tucumán: “Este modelo sacó a los narcotraficantes socios del kirchnerismo"
El mandatario recorrió Yerba Buena con los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. Antes del acto hubo represión contra manifestantes opositores.
El presidente Javier Milei terminó su excursión proselitista por el norte del país con una caminata por la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán.
“Este modelo sacó a doce millones argentinos de la pobreza y a seis millones de la indigencia, termino con los piquetes y sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”, afirmó el mandatario con un megáfono en mano.
A su costado lo acompañaba su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el joven Iñaki Gutiérrez, y los candidatos de La Libertad Avanza Federico Pelli y Soledad Molinuevo.
“Entiendo que quizás es un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil. Hagamos que tenga sentido este esfuerzo, no nos quedemos a mitad de camino”, afirmó desde la camioneta negra.
A su alrededor los militantes lo vitorearon con banderas argentinas, bengalas violetas, paraguas, globos y algunas pancartas.
La llegada del mandatario a territorio tucumano estuvo precedida por la represión policial contra un grupo de manifestantes opositores a la figura presidencial.
Ver: De visita en Santiago, Javier Milei volvió a polarizar con el kirchnerismo
La Policía de Infantería utilizó gases lacrimógenos contra una treintena de personas autoconvocadas, docentes y militantes universitarios, que se manifestaron con pancartas, según informó La Gaceta de Tucumán.
Algunas de las consignas que levantaron los manifestantes fueron “Fuera Milei”, “Milei basura, vos sos la dictadura” y “3%”.
Los agentes de la fuerza de seguridad dispusieron un vallado en la intersección de Mariano Moreno y la avenida Aconquija.