El presidente Javier Milei buscó despegarse del escándalo cripto que irrumpió luego de que un tuit suyo -fijado- inflara la cotización de la meme coin $LIBRA y que, tras su desplome casi inmediato, dejó miles de damnificados en todo el mundo.

En una entrevista con la señal TN, el mandatario advirtió que necesita “levantar un muro” para evitar que sea tan fácil llegar a él: habló de filtros necesarios y se refirió a la facilidad con la que, hasta hoy, se accedía a su persona. Ésta es una de las principales lecciones que le dejó $LIBRA, según el mismo presidente.

“Yo a Hayden Davis lo conocí en octubre de 2024. Él me propuso armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores lo que van a hacer es generar crecimiento económico”, dijo sobre el polémico empresario que, por su parte, aseguró ser asesor de Milei.

“El tuit está planteado en ese formato. Yo explicó que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y no tienen acceso a financiamiento. Y en el medio pasaron un montón de cosas. Yo publico el tuit. Una vez que lo publico, empiezan a aparecer personajes que dicen que me hackearon la cuenta. Eso era falso, es mentira. Yo no me voy a estar escondiendo detrás de esa excusa. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fije”, agregó.

“Yo nunca borro los tuits. Para mí no hay que borrarlos. En ese contexto, como se estaba generando ruido ante la duda, me voy, me tengo que correr”, dijo Milei sobre los motivos por los cuales borró la publicación.

Respecto del número final de damnificados, sobre los que todavía no hay certeza, Milei dijo que es “falso” que 44.000 personas fueran perjudicadas por su posteo.

“Lo primero que hay que entender es que había muchos bots entre las víctimas. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. Y la chance de que haya argentinos es muy remotas. Y lo que hay que entender es que son personas hiper especializadas en estos elementos. Dada todas las dificultades que implicaba participar de este evento, tenías que estar muy interiorizado. No es un tema menor”, dijo Milei.

“Todos los que entraron ahí, que lo hacían de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de volatilidad. Sabían muy bien el riesgo que corrían. Si vos vas al casino y perdés plata, es tu problema. Es un problema entre privados. El Estado no tiene ningún rol. No lo promocioné, lo difundí. Yo soy un tecno optimista fanático, y quiero que la Argentina se convierta en Hub tecnológico. Toda propuesta que creas que pueda mejorar el financiamiento de emprendedores tecnológicos, es el equivalente a cuando vas a inaugurar una planta”, opinó el mandatario en otro tramo de la entrevista.