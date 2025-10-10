Después de su visita a Mendoza, el presidente Javier Milei comanda este viernes, en la localidad de San Nicolás -norte de la provincia de Buenos Aires- un acto en la planta de Sidersa, una compañía especializada en productos siderúrgicos.

La firma había confirmado en julio pasado su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), principal plataforma político-económica del Gobierno nacional a inicios de la gestión. Se estima que este proyecto demandará una inversión aproximada de 300 millones de dólares.

Como es habitual a todo movimiento de la comitiva presidencial, fue puesto en marcha un amplio operativo de seguridad, que llevan adelante agentes de Gendarmería y de la Policía Federal en las inmediaciones del predio que está ubicado a metros de la autopista que une Buenos Aires-Rosario.

De manera paralela, se desarrollan protestas de repudio a la visita presidencial. Militantes del Movimiento Evita, de UTEP, entre otras organizaciones, aguardan la llegada de Milei.

Luego de la dura derrota en la elección bonaerense (14 puntos abajo de Fuerza Patria) el mandatario se puso al frente de la campaña nacional, visitando en las últimas semanas Córdoba, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Mendoza. En el caso de Córdoba, ante la falta de brillo propio del candidato libertario Gonzalo Roca, la línea de campaña elegida fue “Roca es Milei”.