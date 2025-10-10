Después de su visita a Mendoza, el presidente Javier Milei comandó este viernes, en la localidad de San Nicolás -norte de la provincia de Buenos Aires- un acto en la planta de Sidersa, una compañía especializada en productos siderúrgicos.

La firma había confirmado en julio pasado su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), principal plataforma político-económica del Gobierno nacional a inicios de la gestión. Se estima que este proyecto demandará una inversión aproximada de 300 millones de dólares.

Como es habitual a todo movimiento de la comitiva presidencial, fue puesto en marcha un amplio operativo de seguridad, que llevaron adelante agentes de Gendarmería y de la Policía Federal en las inmediaciones del predio que está ubicado a metros de la autopista que une Buenos Aires-Rosario.

Qué dijo el presidente Milei

La visita de Milei tuvo como objetivo principal seducir a los votantes indecisos en los distritos que tuvieron otras opciones en la elección provincial de septiembre.

“El rumbo que tomamos ha valido el reconocimiento del mundo entero, el coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de occidente”, expresó el presidente, que arribó cerca de las 17 horas a San Nicolás.

“Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerzas del pasado luchan para arruinar el futuro”, dijo Milei en referencia al swap de monedas ejecutado junto al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

Otro eje del discurso presidencial fue la recurrente discusión sobre una reforma laboral. En ese plano, Milei anunció un proyecto que apunta a la modernización de los convenios de trabajo.

“Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible, que deje de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad”, manifestó el mandatario.

En la primera fila del público estaba el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En la previa

De manera paralela, se desarrollaron protestas de repudio a la visita presidencial. Militantes del Movimiento Evita, de UTEP, entre otras organizaciones.

Luego de la dura derrota en la elección bonaerense (14 puntos abajo de Fuerza Patria) el mandatario se puso al frente de la campaña nacional, visitando en las últimas semanas Córdoba, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Mendoza. En el caso de Córdoba, ante la falta de brillo propio del candidato libertario Gonzalo Roca, la línea de campaña elegida fue “Roca es Milei”.