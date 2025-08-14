Javier Milei encabezó esta tarde noche el acto de lanzamiento de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires en el Club Atenas, donde presentó a sus candidatos para las distintas secciones electorales.

Desde el inicio, Milei optó por polarizar con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien volvió a insultar y acusó de “psicopatear a la población”. Con una narrativa que parece rendirle, el presidente llamó a “ponerle un freno” al kirchnerismo.

“Que lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, expresó el presidente Milei, quien agradeció a todos los candidatos que se presentarán en las ocho secciones electorales.

“También quiero agradecer a ese gigante que tenemos como armador, Sebastián Pareja. Gracias por este esfuerzo enorme que realizas en la Provincia. Y por último, no por eso menos importantes, quiero pedir un abrazo enorme al Jefe, que ha cumplido con la tarea titánica de organizar a La Libertad Avanza”, destacó el mandatario el rol de su influyente hermana y secretaria general de Presidencia.

“Cuatro décadas de populismo han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza. Debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana. Lo cierto es que ya no se puede tapar el sol con la mano. Los bonaerenses lo saben. La calle es tierra de nadie”, agregó Milei.

“Kirchnerismo Nunca Más” es la controvertida consigna del oficialismo nacional para disputar en provincia de Buenos Aires.

Durante el evento, Milei estuvo acompañado por la ya mencionada secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte de su gabinete.