En medio de la investigación por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la previa de una sesión determinante en el Senado, Javier Milei aterriza en Los Ángeles para mantener reuniones con distintos funcionarios. El mandatario partió en un vuelo especial este miércoles por la noche, luego del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, y prevé llegar a Estados Unidos para las 13hs de este jueves. En su viaje, que se extenderá hasta el viernes 5, lo acompaña una comitiva reducida, compuesta únicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo. En este sentido, llamó la atención la inasistencia de la secretaria general, Karina Milei, quien suele acompañar al presidente en las giras internacionales, y que recientemente se ha visto envuelta en las supuestas coimas en la ANDIS. Sin embargo, el Gobierno mantiene un hermetismo respecto a los motivos de su ausencia.

En detalle: la agenda de Javier Milei en Los Ángeles

En su viaje fugaz, el presidente concentrará todas sus actividades en este día jueves. Su primer encuentro será a las 17:30hs (hora argentina), cuando compartirá un almuerzo con la astronauta salteña Noel de Castro. La ingeniera biomédica y máster en Ingeniería Aeroespacial fue seleccionada por la empresa estadounidense Axiom Space para integrar una misión espacial que podría concretarse en 2027. En junio de este año, el Gobierno nacional ya había oficializado su respaldo a la candidatura de Castro, quien se convertiría en la primera astronauta argentina en integrar la tripulación de un vuelo espacial privado.

A las 20:30hs iniciará la agenda económica. Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken. En sus visitas previas a Estados Unidos, el mandatario mantuvo encuentros con el economista, a quien definió como un “defensor de las ideas de la libertad”.

Luego, a las 21:15hs, el presidente, Luis Caputo y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, se reunirán con más de 60 líderes empresariales, en una conferencia organizada por el instituto Milken y la embajada argentina en Washington. El evento prevé una disertación de Javier Milei respecto al rumbo de la economía nacional y las posibilidades de inversión en diversos sectores.

En el final de la agenda, entre las 23 y las 23:30hs, el libertario se encontrará con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson y el presidente de Delphi Interactive, especializado en tecnología y entretenimiento, Andy Kleinman.

Hasta el pasado martes, estaba prevista también una visita a Las Vegas, donde Fátima Florez ofrecerá un show internacional en el Hotel Sahara. Sin embargo, ese tramo fue cancelado para concentrar todas las reuniones en Los Ángeles. Finalmente, el viernes 5 a las 14hs, el presidente y su comitiva partirán en un vuelo a la Ciudad de Buenos Aires, y arribarán el viernes 6 a la madrugada, previo a las elecciones legislativas de Buenos Aires.