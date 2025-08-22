El presidente Javier Milei cerró este viernes el 141.º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario en medio del escándalo por presuntas coimas que conectarían al asesor presidencial Eduardo Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con un entramado de retornos desde droguerías a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El mandatario llegó a la ciudad santafesina junto a una comitiva formada por su hermana Karina, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero Manuel Adorni.

"Voy a hablar de un tema importante y del que hay mucho debate hoy: la volatilidad de la tasa de interés", afirmó Milei en el comienzo de su discurso en un formato de “clase magistral”.

El mandatario señaló que los inversores están asustados por el “riesgo kuka” de cara a las elecciones legislativas octubre. En la misma línea justificó la suba de la tasa de interés, la suba de encajes bancarios y el impacto la recesión económica.

“El futuro de los argentinos está en manos de los argentinos, si quieren volver al populismo salvaje, si la sociedad elige suicidare, pero también puede elegir las ideas de la libertad y esto va a ser una mera turbulencia”, afirmó

Entre los presentes en Rosario también se encontraban el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y miembros de la Mesa de Enlace agropecuaria.

Durante el mediodía fue detenido el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, por orden del juez federal Sebastián Casanello. El magistrado también ordenó una serie de allanamientos y dispuso que Spagnuolo y los dueños de la droguería Suizo-Argentina no puedan salir del país.

La palabra del expresidente también llegó después de la catarata de proyectos en contra que recibió el oficialismo en el Congreso de la Nación, desde el rechazo a un paquete de decretos de desregulación hasta el denegación del veto sobre la Emergencia en Discapacidad.