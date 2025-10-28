El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes al nuevo canciller Pablo Quirno, quien reemplazó a Gerardo Werthein.

El ex JP Morgan formaba parte del equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo desde el Palacio de Hacienda, a cargo de la Secretaría de Finanzas.

Werthein renunció a su cargo la semana pasada a raíz de los fuertes cuestionamientos lanzados desde el sector de Santiago Caputo por el fallido encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump.

Antes de dejar la Cancillería, el empresario hizo 80 nombramientos en el área diplomática que fueron dados de baja por el gobierno libertario.

Quirno llega al Palacio San Martín después de ser uno de los protagonistas del acuerdo de salvataje con el Tesoro de Estados Unidos en su rol de secretario de Finanzas de la administración de Javier Milei.

El presidente argentino todavía tiene pendiente una serie de cambios en el gabinete que se mantiene en suspenso tras la victoria en las elecciones del domingo pasado.

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri, y el vocero Manuel Adorni son algunas de las figuras que dejarán de ser parte del elenco de gabinete.

Además, resta saber si Santiago Caputo desembarcará en el gobierno con un nombramiento formal y con firma, tal como pidió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.