Javier Milei presenta su nuevo libro en el Movistar Arena

En el medio del escándalo por la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, el presidente Javier Milei presenta su nuevo libro llamado “La construcción del milagro” en el Movistar Arena.

La cita es este lunes 6 de octubre en el microestadio ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, el mandatario nacional espera llenar las 15.000 ubicaciones.

Cabe aclarar que para poder ingresar habrá que inscribirse previamente. Más allá de la presentación de su nueva obra, escrita mientras ejerce la presidencia, el acto también tendrá un gran peso político ya que será a pocas semanas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo, es un repaso por el programa económico que aplicó desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. El nombre hace alusión a que, en el plano internacional, cercanos de Milei califican su plan económico como “el milagro argentino”.

La nueva editorial que publicará “La construcción del milagro” es Hojas del Sur, sello que forma parte del equipo organizador de La Derecha Fest en Buenos Aires, luego de haberse involucrado en el evento realizado en Córdoba.