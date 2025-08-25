El presidente Javier Milei presentó este lunes en Junín, provincia de Buenos Aires, a los candidatos del oficialismo para las legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre, cuando de fondo toma volumen el escándalo por las supuestas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Previsiblemente, el mandatario abundó en críticas al “kirchnerismo” y como contraparte valoró las aptitudes de su hermana Karina Milei, secretaria general de Presidencia, principal funcionaria apuntada de quedarse con “retornos” girados por la droguería Suizo Argentina, la empresa que sería parte necesaria del circuito de coimas. La línea de trabajo investigativo la lleva adelante el fiscal Franco Picardi.

“¡Gracias, Jefe", exclamó el presidente y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia, quien también dio un breve discurso en Junín

“Les estamos afanando los choreos”, dijo el mandatario, en una frase que dejó más que ruido. El mandatario afirmó que el kirchnerismo quiere generar “desestabilización” de cara al doble turno electoral (legislativas bonaerenses, que desde LLA ven como la "madre de todas las batallas, y las nacionales del 26 de octubre).

“Los kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. Viva la libertad carajo”, arengó Milei desde el escenario, en una clara alusión al fallecido expresidente Néstor Kirchner.

Ninguno de los hermanos Milei hizo referencia directa al caso de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS y exabogado personal del propio líder de La Libertad Avanza

“En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”, repitió Milei la línea que había expresado más temprano, en horas del mediodía, en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América.

“Por eso en octubre tenemos que darlo todo para entrar a ese recinto con décadas de colectivismo. Tenemos que avanzar con las reformas que necesitamos para convertirnos en el país más próspero del mundo”, agregó.