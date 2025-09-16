El presidente Javier Milei presentó este lunes el proyecto de Presupuesto 2026 en cadena nacional. En el inicio, afirmó que el texto sostiene el equilibrio fiscal, uno de los bastiones de su gestión.

“Si respetamos el equilibrio, si logramos ese consenso, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable”, señaló Milei al inicio de su discurso. Y advirtió: “Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”.

El mensaje, que había sido grabado en la tarde, se trasmitió a las 21. Allí, parado ante un atril y leyendo, el mandatario nacional dijo que no se trata de un mero proyecto si no de su “compromiso inquebrantable de sacar nuestro país adelante”.

En ese marco, reiteró que el equilibrio fiscal es un principio no negociable y aseguró que no se trata de un “capricho” si no que es “la solución definitiva a los problemas que azotan a la Argentina”.

Sin embargo, aceptó que muchas personas aún no ven los éxitos de esa gestión económica en su día pero el presidente fue firme: "Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Podemos afirmar que lo peor ya pasó".

Tras esto, agradeció el temple de lo argentinos ("es heroico") y dio las gracias a quienes están respaldando al Gobierno pese a que no ven la mejora.

Críticas a modelos anteriores y anuncios

Milei hizo hincapié en que nadie en nuestro país aplicó la receta económica que él lleva adelante y remarcó además que “todos los experimentos posibles fueron ensayados”.

Por esto, el proyecto que envió al Congreso contiene, adelantó el presidente, “el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años” y se incorporan restricciones de financiamiento.

El texto plantea también un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias.