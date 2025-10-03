El presidente Javier Milei recibió este viernes al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos con la intención de renovar las fuerzas de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Sin fotos ni declaraciones conjuntas, el mandatario celebró el encuentro con una publicación en su cuenta de X.

Milei calificó de "muy fructífera" el encuentro con "El Presi" y agregó que acordaron "trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre".

En el posteo en sus redes sociales, el presidente dijo que participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario afirmó que apuesta a "construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente".

El acercamiento entre Milei y Macri se aceleró después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires a manos del gobernador Axel Kicillof.

Además, los sucesivos reveses en el Congreso de la Nación y la falta de diálogo con gobernadores activaron una alarma sobre la gobernabilidad libertaria, que el gobierno norteamericano de Donald Trump señaló en las negociaciones por el "salvataje".