Este domingo, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo hizo envuelto en una polémica por su relación con Fred Machado, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Tras esto, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en el medio LN+ y aseguró que todo se trató de una operación por parte del kirchnerismo.

El mandatario nacional defendió al diputado y señaló: “No tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert”. Tras esto, aseguró que una persona como él como está acostumbrada a moverse en el barro de la política.

“El profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado, no en política”, planteó Milei. “Si usted quiere hacer algo que está sucio ¿lo hace por vía bancaria?”, añadió, para respaldar a Espert que recibió la transferencia de 200 mil dólares en un banco de Estados Unidos.

“Nosotros no renunciamos a la vara suiza”, enfatizó el presidente, y en ese marco criticó a los otros candidatos: “Nadie les va a preguntar a Taiana, a Grabois, sobre los problemas que tienen. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa”.

Para concluir, dijo: “Lo más maravilloso que hizo Espert hoy fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus el interés personal. Porque yo lo conozco al profe, es un peleador, un gladiator, y se baja porque tiene una responsabilidad histórica”.