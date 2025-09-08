Javier Milei reunió por segunda vez a su gabinete tras la derrota bonaerense
El presidente encabezó dos encuentros en la Casa Rosada luego de quedar en segundo lugar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Participaron ministros, secretarios y asesores, aunque Luis Caputo estuvo ausente por la mañana.
El presidente Javier Milei convocó este lunes a dos reuniones de Gabinete en la Casa Rosada, una por la mañana y otra por la tarde, luego de la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde perdió por más de 13 puntos frente a Fuerza Patria.
El máximo mandatario al llegar se reunió primero con una parte de su equipo, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Petri, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona y Gerardo Werthein; además de Martín Menem, Santiago Caputo, Karina Milei y Manuel Adorni.
El ausente de la mañana fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se estaba reunido con su equipo económico para afrontar la ardua jornada cambiaria y financiera que se le avecinaba al Gobierno.
Por la tarde, se sumaran Patricia Bullrich y el propio Caputo, en una jornada signada por la necesidad de revisar los resultados sección por sección y definir ajustes políticos de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre. Milei pidió a sus funcionarios “no repetir errores” y aseguró que se llevará adelante una “profunda autocrítica” para mejorar la gestión.
En su discurso posterior a la elección, el jefe de Estado ya había adelantado que aceptaba la derrota y que corregiría las fallas: “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”.