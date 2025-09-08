El presidente Javier Milei convocó este lunes a dos reuniones de Gabinete en la Casa Rosada, una por la mañana y otra por la tarde, luego de la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde perdió por más de 13 puntos frente a Fuerza Patria.

El máximo mandatario al llegar se reunió primero con una parte de su equipo, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Petri, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona y Gerardo Werthein; además de Martín Menem, Santiago Caputo, Karina Milei y Manuel Adorni.

El ausente de la mañana fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se estaba reunido con su equipo económico para afrontar la ardua jornada cambiaria y financiera que se le avecinaba al Gobierno.

Por la tarde, se sumaran Patricia Bullrich y el propio Caputo, en una jornada signada por la necesidad de revisar los resultados sección por sección y definir ajustes políticos de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre. Milei pidió a sus funcionarios “no repetir errores” y aseguró que se llevará adelante una “profunda autocrítica” para mejorar la gestión.

En su discurso posterior a la elección, el jefe de Estado ya había adelantado que aceptaba la derrota y que corregiría las fallas: “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”.