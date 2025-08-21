En la tarde de este jueves, en Casa Rosada, el presidente Javier Milei se reunió con su par de Ecuador, Daniel Noboa.

Se trata del primer encuentro oficial entre ambos presidentes y formó parte de una gira que realiza el mandatario ecuatoriano.

Tras la reunión protocolar entre ellos dos, se llevó a cabo una reunión ampliada con sus equipos de trabajo.

En ese encuentro dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial.