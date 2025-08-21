País
Javier Milei se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa
Además del encuentro protocolar entre los dos mandatarios nacionales, mantuvieron una reunión ampliada con sus equipos de trabajo.
En la tarde de este jueves, en Casa Rosada, el presidente Javier Milei se reunió con su par de Ecuador, Daniel Noboa.
Se trata del primer encuentro oficial entre ambos presidentes y formó parte de una gira que realiza el mandatario ecuatoriano.
Tras la reunión protocolar entre ellos dos, se llevó a cabo una reunión ampliada con sus equipos de trabajo.
En ese encuentro dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial.