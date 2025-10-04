Al final de una de las peores semanas políticas de su gestión, el presidente Javier Milei visitará este sábado las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con el afán de apoyar las listas de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en los comicios del próximo 26 de octubre.

El presidente iniciará su periplo por la ciudad de Paraná, donde mantendrá una reunión con el gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, quizá uno de los mandatarios más afines que le quedan.

Pasado el mediodía, Milei se trasladará a Santa Fe, pero allí no está prevista una reunión —al menos oficialmente— con el gobernador Maximiliano Pullaro, uno de los referentes de Provincias Unidas, coalición que se presenta como una de las alternativas políticas opositoras a los libertarios.

El principal acto con la militancia de LLA se producirá por la tarde en Paraná, donde el presidente Milei regresará para “mostrarse cercano a la gente” en la realización de un acto en la Costanera.

“No renuncio”

No son horas sencillas las que vive el presidente Milei porque, más allá del descalabro económico que atraviesa el país y de intentar detener la suba del dólar para que a las elecciones se llegue “lo más tranquilo posible”, en el frente interno es uno de los pocos libertarios que aún quiere mantener entre sus filas al diputado José Luis Espert, quien quedó vinculado “económicamente” al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, lavado de activos y fraude ante la justicia de los Estados Unidos.

Por eso, en señal de respaldo, Milei recibió a Espert en la Quinta de Olivos la noche del viernes, para tratar de acallar las versiones sobre su posible paso al costado, no solo como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sino como principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones.

De hecho, después de esa reunión, el propio Espert fue quien tomó la palabra. Y lo hizo a través de su cuenta de X: “Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que ‘el gobierno está para el cachetazo’. El gobierno de @JMilei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo”.

Anteriormente, el diputado había dicho, siempre vía redes sociales, que no se baja del cargo ni de la postulación: “No me bajo nada”, subrayó el economista con el mismo tono desafiante con el que suele hablar personalmente.