El presidente Javier Milei rechazó este sábado que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le haya hecho saber sobre el presunto esquema de corrupción que involucra directamente a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Por las denuncias contra su hermana, que el presidente desestimó, Milei fustigó a periodistas y dirigentes opositores, acusándolos de “operadores”.

Sobre el caso ANDIS, el mandatario sostuvo que Spagnuolo nunca le transmitió ninguna denuncia al respecto

“Si me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”, afirmó Milei en alusión a lo que contienen los audios que tomaron estado público. Los dichos presidenciales se dieron en el marco de una serie de declaraciones a Radio Mitre.

Según el presidente, tras la filtración de los audios, no tuvo más alternativa que desplazar a Spagnuolo e intervenir la ANDIS.

“Si él sabía, debía denunciarlo; de lo contrario, incumplía deberes de funcionario público”, agregó el mandatario, despegándose completamente de lo que sucedía en la órbita de la agencia

“Es muy tonto. Si alguien se quisiera quedar con una caja, ¿se quedaría con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”, ironizó Milei sobre las acusaciones que apuntan directamente a su hermana Karina.

“Chimentos de peluquería e inteligencia artificial”, fueron las calificaciones de Milei sobre los presuntos audios, algo muy similar a lo que manifestó el viernes por la tarde en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, donde hizo referencia al periodista Jorge Rial, al que acusó directamente de organizar “espionaje paralelo”.