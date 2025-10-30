El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión con un amplio grupo de gobernadores en la Casa Rosada. Junto a los miembros de su Gabinete y los principales funcionarios de la administración nacional, el presidente obtuvo una foto de alto impacto de cara a las discusiones parlamentarias por el presupuesto 2026.

“Los argentinos ratificaron el rumbo de cambio y se manifestaron a favor de las reformas que el presidente planteó en la campaña electoral”, dijo al término del encuentro con los mandatarios provinciales el portavoz Manuel Adorni quien, en horas de la tarde, las especulaciones y trascendidos ubicaban como futuro Jefe de Gabinete.

“El próximo Congreso será el más reformista de la historia del país”, agregó el vocero de cara a las reformas "de segunda generación" que el presidente quiere ejecutar: reforma laboral, tributaria y penal.

Sobre los potenciales cambios de Gabinete, Milei dijo que hará las modificaciones "cuando lo crea necesario". Además adelantó que el viernes se reúne con el expresidente Mauricio Macri

En entrevista en vivo con la señal A24, el presidente volvió a decir que habrá cambios cuando él lo considere, tras la pregunta sobre el desembarco de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

"Para avanzar en este conjunto de acuerdos, voy a necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores válidos ante la nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, ante los gobernadores", agregó Milei sobre los posibles cambios de posiciones en el Gobierno nacional.

"Voy a evaluar cuál es el Gabinete óptimo a la luz de conseguir resultados", agregó el mandatario sin confirmar nombres

A la pregunta sobre si el asesor Santiago Caputo ocupará un rol en el nuevo Gabinete, el presidente dijo que "es una posibilidad".