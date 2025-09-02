El presidente Javier Milei modificó su agenda en los Estados Unidos y canceló la escala en Las Vegas. Según confirmaron fuentes oficiales, todas las reuniones con empresarios que estaban previstas en Nevada se trasladarán a Los Ángeles, lo que permitirá que el mandatario regrese a la Argentina un día antes.

La decisión llega luego de las especulaciones y criticas generadas en torno a su estadía en la ciudad de los casinos donde en las mismas fechas su expareja, la actriz Fátima Florez, tenía programado un show la comitiva presidencial confirmo no tener en agenda visitar la ciudad.

Mientras que el clima de opiniones contra el gobierno nacional se encuentra con gran inestabilidad desde las altas esferas de la Casa Rosada creían oportuno no asistir a ese evento como para evitar que la oposición pudiera pegarle al Gobierno con ese tema.

Con la reformulación de la gira, Milei mantendrá contactos con empresarios y líderes del sector privado en California antes de regresar a Buenos Aires.