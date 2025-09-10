El presidente Javier Milei vetó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario que había sido aprobada en el Congreso de la Nación.

El decreto 647/2025, firmado por el mandatario, expresó: “El proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a disponer una readecuación de partidas presupuestarias para actualizar, al 1° de enero de 2025, el presupuesto de las universidades públicas”.

“Adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del CUARENTA COMA VEINTICINCO POR CIENTO (40,25 %) sobre los básicos liquidados en julio de 2025”, agregó el gobierno libertario.

Ver: CONADU advierte con paro nacional si Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario



El jefe de Estado también tiene en agenda los vetos sobre la emergencia en el Hospital Garrahan y la coparticipación de los ATN que impulsan los gobernadores.

Ver: Jhon Boretto: “Esperemos que se pueda sostener la Ley de Financiamiento Universitario”



La comunidad universitaria impulsará una nueva marcha federal contra el veto del presidente que se realizará en diferentes puntos del país.