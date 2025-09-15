El presidente Javier Milei partirá rumbo a Paraguay durante la noche de este lunes, minutos después de que termine de emitirse la cadena nacional, donde dará a conocer los principales lineamientos del Presupuesto 2026.

Después de suspender un viaje a España la semana pasada, en medio del impacto por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el mandatario volverá a acumular millas internacionales.

En el país vecino, Milei tiene una agenda marcada por varias actividades: un encuentro bilateral con su par Santiago Peña, un discurso en el encuentro conservador CPAC, una disertación en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP) y una exposición en el Congreso paraguayo.

El martes, a las diez de la mañana, dará el discurso de inicio en la CPAC; a las 12:30 se reunirá con Peña y a las 18:30 se verá con emprendedores. El miércoles cerrará su periplo en el parlamento del país vecino a las 10:15.

El retorno del presidente al país está previsto para el miércoles, cuando el Congreso de la Nación trate los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan.

Con un frente cambiario bajo tensión, Milei se prepara para ponerse al frente de la campaña electoral de cara al 26 de octubre. En las mesas políticas libertarias se especula con un arribo a Córdoba esta semana.