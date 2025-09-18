El presidente Javier Milei reunió a la tropa libertaria este jueves en la Quinta de Olivos para marcar el rumbo de cara a las elecciones de octubre con la intención de renovar las esperanzas tras la derrota electoral bonaerense y la tensión en el frente cambiario.

Por el portón verde pasaron los referentes provinciales como en caso de Córdoba lo es el diputado Gabriel Bornoroni cuyo socio, Gonzalo Roca, encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia.

Mientras pasaban candidatos como la modelo Virginia Gallardo, el conductor de streaming Sergio “Tronco” Figliuolo y el influencer de Las Fuerzas del Cielo Mariano Pérez, una presencia llamó la anteanción de las guardias periodísticas, se trataba del "Mago sin Dientes".

Con su habitual galera y saco negro, el artista vinculado con el PRO pidió sin éxito entrar a la reunión para ver al presidente Milei.

"Ví que estaban entrando influencers, tuiteros, quiero que me reciba", dijo "El mago sin dientes" frente a los micrófonos de la prensa.

La novedad política del encuentro pasó por el intento calmar la interna en el "triangulo de hierro" que llegó al extremo después del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el resultado en las elecciones bonaerenses.

Con la intención de cerrar las heridas, el Milei nombró a Santiago Caputo como el hombre a cargo de diagramar la narrativa de la campaña nacional. Mientras que para coordinar la mesa de los dirigentes provinciales fue nombrada la la titular de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, de estrecha relación con Karina Milei, según publicó Infobae.

El cargo que pasará a ocupar Ramírez era el que hasta ahora había estaba en manos de Eduardo "Lule" Menem, cuestionado a partir del escándalo que desataron los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo.

En el reparto de cargos para las próximas elecciones, Menem fue designado a cargo de la fiscalización.

Javier Milei llegará a Córdoba este viernes para exponer en la Bolsa de Comercio y reactivar la campaña hacia octubre.