El presidente Javier Milei escribió un mensaje para agradecerles a Donald Trump y Scott Bessent “por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”. La ayuda de Estados Unidos llegó justo cuando al gobierno argentino se le habían encendido todas las alarmas en un contexto de presión cambiaria que perforó el techo de la banda y obligó al Banco Central a vender 1.100 millones de dólares en tres ruedas. Eso llevó a la administración Milei a implorar un salvavidas que llegara del norte.

"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”, fue el mensaje del mandatario argentino, al que ayer se lo vio exultante al recibir una hoja de papel con un tuit impreso de Trump.

“Que se puede agregar más que ‘thank you Secretary’. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, escribió Caputo.