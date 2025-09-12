Javier y Karina Milei recibieron al gobernador Leandro Zdero
El encuentro en Casa Rosada buscó el contraste con el encuentro que esta mañana concretaron los referentes de Provincias Unidas, con contundentes críticas hacia la gestión nacional.
Mientras continúa el armado de las diversas mesas políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, recibieron al gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero.
Tras el encuentro, el chaqueño emitió un comunicado: “Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos”.
Previamente al encuentro entre los Milei y Zdero, se llevó a cabo la inauguración de una Mesa Federal del Diálogo, que contó con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el recientemente designado ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes recibieron a los mandatarios provinciales cercanos a la gestión libertaria: el mencionado Zdero, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
