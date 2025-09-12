Mientras continúa el armado de las diversas mesas políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, recibieron al gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero.

Tras el encuentro, el chaqueño emitió un comunicado: “Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos”.

Previamente al encuentro entre los Milei y Zdero, se llevó a cabo la inauguración de una Mesa Federal del Diálogo, que contó con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el recientemente designado ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes recibieron a los mandatarios provinciales cercanos a la gestión libertaria: el mencionado Zdero, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El encuentro en Casa Rosada buscó el contraste con el encuentro que esta mañana concretaron los referentes de Provincias Unidas, con contundentes críticas hacia la gestión nacional.