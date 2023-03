Tras la denuncia por un presunto caso de abuso sexual, Jey Mammon rompió el silencio y negó "rotundamente" la acusación de Lucas Benvenuto. "Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona jamás en mi vida", expresó el conductor, en un estremecedor descargo en su cuenta de Instagram.

"Hace una semana, yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas", inició el ex presentador de “La Peña de Morfi”, quien se sinceró y narró cómo fue la "relación" que mantuvo con el joven denunciante.

En este sentido, detalló: "A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en esa fiesta y que tenía 14 años. El en esa fiesta tenía 16, en esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo".

"Yo tuve un vinculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. No pongo debajo de la alfombra esa relación. Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle", continuó Mammon.

No obstante, sostuvo que ese lazo que "mantuvieron hasta los 25 años" del joven, "fue lleno de amor, de contención, de consentimiento". "Nada más alejado de violación, de abuso o de drogarlo", remarcó.

En 2020, Benvenuto lo denunció por un presunto caso de abuso sexual, cuando él tenía 14 años y el acusado 32. "Lo vuelvo a negar rotundamente, me hace mierda escucharlo. Sumado al tema de la edad que no es cierto. Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mi", apuntó.

Según indicó el conductor, así como también le anticipó el abogado Fernando Burlando a Ángel de Brito, la defensa buscará solicitar un juicio por la verdad para aclarar los hechos.

"Yo no quiero arreglo, ni pacto entre las partes. No quiero nada de eso. El daño que a mi se me está haciendo es tan enorme, que necesito el juicio a la verdad", argumentó Mammon, en su descargo por Instagram.

En este sentido, sostuvo que "los elementos están para que se pueda llevar a cabo". "Yo necesito recuperar mi vida", sentenció.

¿Qué es un juicio por la verdad?

Se trata de un procedimiento judicial sin efectos penales. Los Juicios por la Verdad se realizaron en Argentina ante la imposibilidad de juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

Su objetivo era averiguar qué ocurrió con las personas desaparecidas, y determinar quiénes fueron los responsables. Los mismos surgen a partir de una solicitud de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).