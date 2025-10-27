Jorge Capitanich no reconoció la derrota y pide esperar el conteo final en Chaco

Jorge Capitanich no reconoció la derrota en Chaco. Tras el ajustado resultado en las elecciones de medio término, el exgobernador pidió “esperar el recuento definitivo” antes de admitir la derrota frente al oficialismo de Leandro Zdero.

Según el escrutinio provisorio, la alianza entre LLA y la UCR, que encabezó Zdero, se impuso por menos de un punto: 45,88% contra 45,13% del frente peronista.

Capitanich remarcó que “todavía faltan mesas por contar” y que el resultado final puede modificarse. “Hay votos que pueden ser decisivos”, remarcó.

De todas formas, el chaqueño consiguió una banca como senador por la minoría: “La unidad que se logró en 2019 se quebró en 2023. Hay que volver a construir un proyecto nacional con justicia social”, señaló.

Sobre el avance del bloque libertario a nivel país, el senador electo dijo: “Si Milei no logra resultados concretos, su respaldo puede diluirse rápido. Esta puede ser la última oportunidad”.