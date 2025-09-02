Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico expusieron este martes en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados después de ser acusados por el gobierno nacional de hacer espionaje ilegal y pedir el allanamiento de sus viviendas a raíz de los audios filtrados sobre una de las principales figuras del gobierno de Javier Milei.

“Lejos de callarnos, mañana (miércoles) vamos a mostrar más investigaciones sobre esto. Vamos a mostrar más pruebas, porque los audios los pone muy nerviosos. Lo importante es la documentación que tenemos", afirmó Rial en su exposición.

La denuncia que presentó el gobierno nacional nombra a los periodistas del streaming Carnaval Stream junto con el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, y el empresario Pablo Toviggino vinculado con AFA.

De acuerdo al escrito que impulsó la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, el entramado de inteligencia involucraría "intereses rusos y venezolanos".

"No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”, dijo con ironía Federico en su presentación.

El periodista también aseguró: “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.

La investigación sobre la denuncia que presentó el gobierno fue tomada este martes por el fiscal federal Carlos Stornelli quien aclaró que “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista".