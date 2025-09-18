Los mercados argentinos atraviesan una oscura jornada.

Los bonos Globales se hundieron cerca del 4% en Wall Street y el riesgo país alcanzó los 1.428 puntos, su nivel más alto en un año . La Bolsa local también sufre: el S&P Merval cae más del 4% y los ADR pierden hasta 6%.

El escenario refleja la incertidumbre política y los problemas económicos. La derrota del Gobierno de Javier Milei en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, sumada al rechazo del Congreso con los vetos presidenciales que habilitan mayor gasto, genera dudas sobre la capacidad de avanzar con reformas y de sostener la deuda.

En el plano económico, la escasez de reservas, un dólar mayorista que se mantiene cerca de los $1.475 y un blue y “contado con liquidación” por encima de los $1.500 generaron este jueves presión sobre los activos locales.

En este contexto, la Bolsa argentina lidera las pérdidas internacionales del año: el Merval en dólares acumula un derrumbe de 52,5% desde su pico de enero.

El Banco Central intervino con ventas de USD 53 millones para contener al dólar mayorista, pero el mercado financiero refleja un fuerte nerviosismo, con un panorama que combina política incierta, indicadores económicos débiles y un flujo constante hacia el dólar.