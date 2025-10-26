José Luis Espert, otrora primer candidato por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, pero que debió bajar su candidatura a raíz del escándalo que lo vincula al delito de lavado de dinero, habló de manera escueta después de emitir su voto y expresó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

Luego de votar, a la espera de que su esposa también lo haga y pese a querer evitar a la prensa, sostuvo que ya dijo "todo lo que quería decir, respétenme” y, visiblemente molesto, enfatizó: “Ya está, es suficiente”.

Durante varios minutos sostuvo que no quería "dar declaraciones", sin embargo al ser consultado sobre su presente, de que su cara aparece en la boleta de LLA en vez de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

"Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política", concluyó y se fue, casi corriendo, de la escuela en la que le tocó sufragar.