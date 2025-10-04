El diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert brindó este sábado detalles de su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia norteamericana.

El diputado, que confirmó el viernes por la noche que no se baja de la campaña electoral, admitió que viajó más de 17 veces en el avión Machado, pero al mismo tiempo negó conocer de antemano sus presuntas actividades ilícitas.

“Yo no tenía idea de que Machado podría estar involucrado en las cosas que se denuncian. En 2021, cuando me enteré del pedido de captura internacional en su contra, no podía creer que era narco” José Luis Espert

Durante una entrevista a Radio Mitre, que se viralizó rápidamente ya que el diputado rompió en llanto, Espert ratificó que no se baja de la contienda electoral y aseguró que el presidente Javier Milei “nunca le sugirió” que se corra de la escena.

“De ninguna manera pienso en renunciar, mucho menos con el apoyo que el presidente (Milei) me ha brindado”, expresó Espert.

“Javier (Milei) sabe quién soy y quién es Grabois y quién está detrás de todo esto. Lo tiene más claro que el agua. Esto es una opereta”, buscó eludir responsabilidades Espert, quien aparece como beneficiario de una transferencia por 200.000 dólares por parte de una empresa de Machado, transacción ratificada por un balance contable oficial del Bank of America y que consta en expediente.

“El presidente no se engaña, porque esto es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable. Seguiremos a pesar del linchamiento mediático” José Luis Espert

“El primero que me habría pegado una patada es Javier Milei porque lo que dice, lo hace”, agregó el diputado, desestimando las versiones alrededor de una eventual baja de su candidatura en la provincia de Buenos Aires.

“Nadie me pidió nada. Estoy haciendo la campaña con total normalidad”, expresó el candidato, salpicado por el escándalo narco que tiene a la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, tras la rejas en una cárcel de los Estados Unidos.