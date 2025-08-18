Luego del cierre de listas de cara a las elecciones, el candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, lanzó duros comentarios contra los aspirantes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. “Son todos la misma 'mierda' con distinto olor”, dijo respecto al cambio de nombres en el espacio que lidera Cristina Kirchner.

En diálogo con Eduardo Feinmann, el economista se expresó en línea con el presidente Javier Milei. “Nosotros tenemos que dar una batalla cultural fenomenal contra todos los slogans, contra todos los parásitos mentales que el kirchnerismo ha metido en la provincia de Buenos Aires”. Asimismo, abogó por “desmontar todo el andamiaje putrefacto de ideas nefastas”, entre las cuales mencionó como ejemplo al Estado presente y la Justicia Social.

En la entrevista, el diputado resaltó la importancia de los próximos sufragios en Buenos Aires: primero se desarrollarán las elecciones bonaerenses el domingo 7 de septiembre, y luego, el 26 de octubre, serán las legislativas para elegir diputados y senadores. “Es importantísimo que las ideas de la libertad triunfen para sacar la maldición del kirchnerismo”, agregó.

Además, acusó a la lista de candidatos de Fuerza Patria de representar “la miseria y la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”, a la cual, sostuvo, ha transformado "en una cloaca a cielo abierto”.

Finalmente, el economista se refirió a la incorporación de Karen Reichardt como candidata número dos en la lista de La Libertad Avanza. “Va a aportar una gran lucidez”, argumentó sobre la famosa conductora, a quien definió además como una “excelente comunicadora”.