El diputado nacional José Luis Espert arrancó este martes una licencia en la Cámara Baja, que se extenderá hasta el 8 de diciembre, un día antes de que finalice su mandato. 

La decisión fue comunicada oficialmente al presidente de Diputados, Martín Menem, con el argumento de “motivos particulares”. La medida llega tras su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a su candidatura legislativa para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados

El pedido ocurre en paralelo al avance de una investigación judicial impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, que busca determinar los vínculos entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Fred Machado: "Espert merece haber caído por pelotudo y mentiroso, no por narco"

Según la denuncia, Espert habría recibido 200 mil dólares en 2020 de parte del empresario, actualmente requerido por la Justicia de Estados Unidos. El diputado niega las acusaciones y asegura ser víctima de una operación política. El caso continúa bajo análisis judicial y mantiene en tensión al oficialismo.