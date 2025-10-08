El diputado nacional José Luis Espert arrancó este martes una licencia en la Cámara Baja, que se extenderá hasta el 8 de diciembre, un día antes de que finalice su mandato.

La decisión fue comunicada oficialmente al presidente de Diputados, Martín Menem, con el argumento de “motivos particulares”. La medida llega tras su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a su candidatura legislativa para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El pedido ocurre en paralelo al avance de una investigación judicial impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, que busca determinar los vínculos entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Según la denuncia, Espert habría recibido 200 mil dólares en 2020 de parte del empresario, actualmente requerido por la Justicia de Estados Unidos. El diputado niega las acusaciones y asegura ser víctima de una operación política. El caso continúa bajo análisis judicial y mantiene en tensión al oficialismo.