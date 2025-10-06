Tras el narcoescándalo que sacudió a La Libertad Avanza (LLA), el diputado nacional José Luis Espert presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La decisión llega pocas horas después de haber declinado su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de La Libertad Avanza. Cabe recordar que el libertario no pudo desmentir las dudas sobre los 200.000 dólares que le habría transferido Fred Machado, un narco con pedido de captura internacional.

El propio Espert justificó su salida con un mensaje en redes, asegurando que lo hacía "por la Argentina", y respaldó las políticas del Gobierno nacional. Sin embargo, apuntó duramente contra lo que definió como “una operación orquestada por el sistema que destruyó al país por décadas”, señalando directamente al kirchnerismo y a los dirigentes Juan Grabois y Jorge Taiana.

El propio Javier Milei brindó una entrevista televisiva este domingo y defendió al diputado: “No tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert. Hizo ese contrato y estaba en el sector privado, no en política”, planteó Milei. “Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo hace por vía bancaria?”, añadió.

En su comunicado, Espert también denunció ser blanco de un “juicio mediático despiadado” y adelantó: “Voy a demostrar mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Antes de cerrar su mensaje, el libertario sostuvo que la maniobra fue para “ensuciar el proceso electoral” y desviar el debate. “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos se desmorone”, cerró.