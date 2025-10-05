Luego de una semana complicada, José Luis Espert decidió bajar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo informó a través de sus redes sociales.

Durante la última semana, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se vio complicado por su relación con Fred Machado, un narcotraficante que, según la justicia de Estados Unidos, le transfirió 200 mil dólares.

"Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", publicó Espert en sus redes.

En el mensaje, el diputado aseguró que todo es “una gran mentira para ensuciar este proceso electoral” y le solicitó a los sus compañeros de La Libertad Avanza que “no se dejen psicopatear”.

El mensaje de Javier Milei

El presidente Javier Milei compartió la publicación de Espert y expresó: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas”.