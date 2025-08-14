Se van disipando dudas y comienzan a aparecer las certezas de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El 17 de agosto vence el plazo para registrar las listas completas con los candidatos de cada partido para las elecciones de medio término.

Mientras en Córdoba todavía siguen las negociaciones a contrareloj, en Buenos Aires comienzan a definirse las listas y el gobierno libertario ungió a José Luis Espert como cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

La información fue confirmada por Sebastián Pareja, el armador libertario en el territorio bonaerense. Espert, economista y actual diputado aliado al bloque LLA en la Cámara encabezará la lista de cual todavía se desconocen el resto de los integrantes, pero habría lugar para algunas figuras del PRO.