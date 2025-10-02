La candidatura de José Luis Espert en la boleta de La Libertad Avanza sigue en duda luego del narcoescándalo revelado en las últimas horas. Aunque Javier Milei decidió sostenerlo como cabeza de lista para la provincia de Buenos Aires, los cuestionamientos cada vez son mayores y hasta un sector presiona para sacarlo.

El diputado enfrentó varias acusaciones en la Comisión de Presupuesto, donde logró esquivar la expulsión. Pero más tarde, en una entrevista de TV, no pudo dar una respuesta sobre la transferencia de 200 mil dólares que habría recibido en 2019 proveniente de un fondo vinculado a Fred Machado, investigado por la justicia de EE.UU por narcotráfico.

En el díalogo con el conductor de A24, Espert evitó una categórica negación: “No me voy a prestar a los chismes de peluquería”, repitió varias veces.

También apuntó contra el kirchnerismo y los acusó de operar una persecución: “Lo responderé ante la justicia. Esto es una campaña sucia del kirchnerismo”, sostuvo Espert.

“Cuando entrás en la política hay gente buena que te quiere ayudar y otra muy mala que anda diciendo cualquier cosa. No tengo ninguna duda de que fui ingenuo en 2021”.

Minutos después, tiró con un tono irónico que durante su campaña presidencial anterior “andaba en una nube de pedos” y deslizó que no estaba al tanto de la contabilidad de los aportes. “Aunque me hagas la pregunta 40 veces voy a repetir lo mismo”.

En paralelo, Patricia Bullrich había sugerido que Espert debía dar explicaciones, pero luego fue desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni.