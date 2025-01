El sábado 4 de enero se realizó en la ciudad de Buenos Aires un festival en defensa del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Un espacio que el Gobierno Nacional anunció a finales de 2024 que iba a ser cerrado.

En el evento participaron gran cantidad de artistas, entre ellos el tucumano Juan Falú. Este habló con el público y señaló: "Toda memoria es peligrosa para los planes de estos monstruos que están ocupando gobiernos"

Sin embargo, se mostró optimista por la convocatoria en defensa del lugar, un lugar que resguarda la memoria de lo que ocurrió en la última dictadura cívico militar. “Este abrazo realmente nos devuelve la esperanza”, remarcó.

Tras esto, se mostró crítico con algunas figuras de la política: “Estamos un poco perdidos, estamos un poco desorganizados, un poco descuidados por algunas dirigencias”.

Esto ya que Falú planteó que esa fecha, ese festival, era una instancia óptima para que “estén codo a codo los dirigentes”, aquellos que tienen que estar adelante liderando el camino “para sacar esta pesadilla de encima”.

“Acá tendrían que estar los que no voy a nombrar. Tendrían que haber estado presentes, no por mensajes, no por redes”, expresó ante el vitoreo de las personas presentes.