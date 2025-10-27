Juan Grabois: "Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre"

El dirigente y candidato a diputado, Juan Grabois habló desde el búnker de Fuerza Patria en la antesala de los resultados electorales. Si bien no habló de números, dio un mensaje más bien derrotista y criticó la intervención de los Estados Unidos en la campaña libertaria.

"Sería incumplir el resultado electoral hablar de números. Yo tengo mucha esperanza en mi país, que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación", aseguró el dirigente social.

En ese sentido, Grabois cuestionó: "Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña".

"El jefe de campaña de La Libertad Avanza se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent. Es una lucha desigual que la damos con coraje y con entrega", agregó.

Entonces, habló de escenario y aseguró que "si los resultados son favorables hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos", mientras que “si los resultados son adversos no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones”, publicó ambito.com

"Yo tengo algunos principios, si el 99% de la población estuviera en contra, yo seguiría pensando lo mismo. Yo creo en la justicia social", concluyó Grabois.