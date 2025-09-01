El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, destacó este domingo por la noche que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”, tras conocer los primeros resultados que lo tienen arriba con más del 50% de los votos.

“Cerramos este capítulo para trabajar juntos en el futuro”, expresó el mandatario electo desde el búnker del frente oficialista Vamos Corrientes.

En tanto, el gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, pidió este domingo “trabajar en el diálogo” y destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas por el “federalismo”.

Al hablar en el búnker del frente oficialista, el mandatario señaló que “fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

En la noche del domingo, con menos del 20% de las mesas escrutadas, Juan Pablo Valdés obtenía el 52,61% de los votos. Atrás quedó el peronista Tincho Ascúa, que lograba el segundo lugar con el 20,1%. El tres veces gobernador Ricardo Colombi, que cosechaba el 17,27% de los votos, terminó tercero en otra elección para el olvido de La Libertad Avanza. Lisandro Almirón apenas alcanzó el 8,24%.

