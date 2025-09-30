Puerto Madryn fue el nuevo epicentro de la flamante coalición que reúne a buena parte de los gobernadores que conforman el espacio Provincias Unidas. Contó con la presencia de Ignacio Torres en su calidad de anfitrión en Chubut más los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, Jujuy, Carlos Sadir, Corrientes, Gustavo Valdés y Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El primero en hacer uso de la palabra fue el exgobernador y candidato a Diputado Nacional Juan Schiaretti a quienes muchos sindican como el principal armador del espacio de centro que pretende constituirse en una especie de tercer vía frente a los dos polos vigentes representados por el mileísmo y el peronismo en su versión nacional hegemonizado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El exmandatario provincial reiteró en una primera instancia su caracterización del nuevo mapa de poder luego de la victoria del actual presidente del país. Aseveró que Milei fue el resultado de la implosión del sistema de partidos vigentes en las últimas dos décadas como Juntos por el Cambio y el pankirchnerismo. Sin embargo profetizó que en un futuro quedarán sólo las fuerzas que responden a Javier Milei y la nueva expresión política de Provincias Unidas que expresa el valor de la producción del interior Federal. Auguró que el kirchnerismo es una llama que se está apagando de mandera indetenible.

Luego criticó con dureza al gobierno nacional y su modelo al que tachó de timba financiera con un ajuste a los hachazos y sin un horizonte productivo que incluya a todos los argentinos. Pidió además tener sensibilidad con la gente y no creer que sólo se pueda administrar con una planilla de Excel. Aseguró que en los próximos años Argentina deberá empezar a definir si elige el modelo de Milei que muestra una insensibilidad manifiesta con los más vulnerables al reducir las jubilaciones, el presupuesto de las universidades que es el símbolo de la modalidad social ascendente y también la crueldad que muestra con los médicos del Garrahan o el sector de la discapacidad.

En el tramo final de su alocución, Schiaretti fulminó la deriva del gobierno nacional al concluir que lo único que le interesa son las fuerzas armadas, relaciones internacionales y el equilibrio macroeconómico. En un tono efusivo reiteró que gobernar es crear trabajo, apoyar la producción y cuidar la gente. En el plano económico fustigó las líneas madres del plan que sólo ha inducido a la recesión para tener un número menor de inflación. Además aseguró que con la subvaloración del dólar se aumentaron las tasas de interés y se terminaron pisando los salarios ocasionando que las familias no puedan llegar a fin de mes.