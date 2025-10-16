"Más que una reunión de Estado, entre presidentes de dos países, es la ratificación del fracaso del plan económico del Gobierno nacional", dijo este miércoles, en el estadio de Obras Sanitarias, en CABA, el exgobernador Juan Schiaretti, en referencia al encuentro que mantuvieron el pasado martes, en Casa Blanca, los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

Cada vez más crítico a medida que se acerca el 26 de octubre, Schiaretti, cabeza de la lista de Provincias Unidas en el distrito Córdoba, fustigó sin filtro el estado actual de la economía argentina y la óptica de la administración libertaria.

"Es un Gobierno que viene a los hachazos, y cuando se gobierna a los hachazos no se llega a buen puerto", dijo Schiaretti en CABA, quien a los 76 años, y luego de tres mandatos no consecutivos al frente del Gobierno provincial, aspira a una 257 bancas de la Cámara Baja

"A los hachazos se quedaron con la plata de los jubilados. A los hachazos se quedaron con los remedios del PAMI. A los hachazos se quedaron con los recursos de las universidades públicas. A los hachazos se quedaron con los recursos del Garrahan", enumeró Schiaretti que, según algunos sondeos de opinión, lidera la preferencia en intención de voto por sobre el candidato de Javier Milei, el empresario Gonzalo Roca, de opaca performance en la actual campaña electoral.

Schiaretti fue el encargado de cerrar el mitín de Provincias Unidas en CABA, con participación estelar de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Valdés (Corrientes); e Ignacio Torres, de Chubut. Claudio Vidal, de Santa Cruz, estuvo ausente por “problemas de agenda de su gestión”.

Sobre el principio de acuerdo con el Gobierno norteamericano, que acude sin demasiadas -por el momento- precisiones al rescate de Milei, Schiaretti dijo que el préstamo del FMI "no le alcanzó, y ahora fueron a pedir el salvataje, y la verdad que tampoco les alcanza. Es un barril sin fondo el actual Gobierno nacional y es un absoluto fracaso su política económica".

La convocatoria tuvo como objetivo respaldar a los candidatos Martín Lousteau (diputado) y Graciela Ocaña (senadora), y la lista de diputados que encabeza el exministro de Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, en provincia de Buenos Aires.

Según fuentes vinculadas a la organización del evento, unas 4000 personas acudieron al microestado del barrio de Núñez para dar apoyo al flamante espacio político. Todos los discursos confluyeron en un tono crítico hacia la gestión del presidente Milei.

Gobernadores ya juegan en el Congreso

Más temprano, el gobernador Martín Llaryora, que participó del acto en Obras Sanitarias, y su par de Jujuy, Carlos Sadir, asistieron al Senado de la Nación para apoyar y respaldar el nuevo proyecto de Biocombustibles que impulsa la senadora Alejandra Vigo.

La iniciativa propone elevar los cortes de biocombustibles en los combustibles tradicionales, con el objetivo de generar mayor valor agregado a la producción primaria y promover la creación de empleo en las provincias.