La búsqueda de la pareja de jubilados, Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos en Chubut sumó en las últimas horas el hallazgo de huellas a pocos kilómetros de la camioneta Toyota Hilux encontrada en la reserva natural Rocas Coloradas.

El rastrillaje en la zona de difícil acceso incluye el despliegue de cien personas con perros ratreadores y drones en una investigación que lleva doce días.

La pareja de jubilados salió desde Comodoro Rivadavia el pasado once de de octubre con destino a Camarones y perdieron contacto con sus familiares antes de llegar.

Las primeras hipótesis sobre un posible intento de robo parecen quedar atrás después del hallazgo de las pertenencias adentro de la camioneta, que estaba cerrada con llave.

La búsqueda en la zona de greda y cañadones llegó hasta el descubrimientos de huellas de pisadas a trece metros del vehículo. En particular una de talle 36 llamó la atención de los investigadores porque podría corresponder a Morales.

Por otra parte las autoridades judiciales también investigan una reciente denuncia sobre dos personas que habrían sido vistas en una camioneta Hilux saliendo de un basural en dirección a Caleta Córdova.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, también dio cuenta de la presencia de un puma en la zona de Rocas Coloradas y guanacos muertos por el ataque del animal salvaje.