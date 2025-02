Jubilazo: Campaña Nacional de Firmas en Defensa del Sistema Previsional

Hasta el mes de marzo, jubilados de todo el país reunirán firmas en defensa del sistema previsional de reparto, solidario y universal. Distintas agrupaciones están instalando mesas en diversas ciudades para recolectar adhesiones, que luego serán entregadas en el Congreso Nacional.

En los primeros días de febrero, jubilados y jubiladas que se reúnen todos los miércoles frente al Congreso lanzaron esta campaña, que rápidamente comenzó a tener repercusión en otras provincias. La iniciativa surge de la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social, un frente que agrupa a jubilados de las dos CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores y diversas otras organizaciones.

Los ejes del reclamo

El reclamo de los jubilados se articula en tres puntos clave: que el PAMI vuelva a garantizar medicamentos gratuitos para todos los beneficiarios, que el gobierno aumente las jubilaciones y que se prorrogue la moratoria previsional, que finaliza el 23 de marzo. Los recortes en medicamentos gratuitos, los haberes en niveles de indigencia y el vencimiento de la moratoria son los principales puntos de tensión.

Para sumar adhesiones, a lo largo de este mes se realizarán nuevos Jubilazos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. El acto de cierre de la campaña está previsto para los primeros días de marzo. Además de entregar las firmas en el Congreso, se presentarán copias en las legislaturas provinciales y en los concejos deliberantes, dado que el sistema previsional reúne cajas en los tres niveles: nacional, provincial y municipal.

Plan de lucha: la Jornada Nacional del 26 de febrero

El 26 de febrero se llevará a cabo una jornada de lucha nacional por la prórroga de la moratoria previsional. En el programa Palabras Mayores (sábados de 7 a 9, Radio Universidad AM580), Nora Biaggio, integrante del plenario de jubilados, explicó: "El 23 de marzo finaliza la moratoria previsional, lo que afectará a millones de personas que no podrán completar sus aportes. Sin esta ley, muchos trabajadores quedarán condenados a la PUAM, que no es una pensión universal, ya que exige condiciones de indigencia, no tener pensión previa y que las mujeres tengan 65 años".

Dentro de su plan de lucha, los jubilados convocan a un tercer plenario el 15 de marzo, donde se definirá la siguiente fase de las acciones. Entre los reclamos se incluyen el aumento de haberes, la movilidad jubilatoria, la restitución total de los medicamentos, la elección de trabajadores y jubilados en Anses, PAMI y las obras sociales, así como el rechazo a una posible reforma jubilatoria. Además, denuncian la falta de respuestas por parte de la CGT y las CTAs.

Jubilazo en Córdoba

En Córdoba, jubilados y jubiladas también están participando activamente en la recolección de firmas, tanto en la capital como en localidades del interior. Desde hace un año, los miércoles se realiza la "Ronda” en Plaza San Martín, una movilización donde los jubilados marchan juntos, tanto nacionales como provinciales, en defensa de sus derechos. Este acto se ha convertido en una postal del centro de la ciudad, con casi 50 rondas realizadas hasta la fecha.

Una de las agrupaciones participantes, el Foro Solidario, se ha sumado a la campaña nacional del Jubilazo Federal y, cada miércoles desde las 10 de la mañana, se puede encontrar una mesa de firmas en la plaza, donde se sigue sumando apoyo a la causa.