José Alperovich, ex gobernador y exsenador de Tucumán se cometió al cuestionario directo del fiscal y de los querellantes del juicio que se está llevando a cabo en Capital Federal por nueve casos de abusos y agresiones sexuales denunciados por una sobrina y ex colaboradora que había trabajado con él.

Acompañado por sus cuatro hijos, el político dijo: “No pasó absolutamente nada” (…) “No abuse de Flor. Eso es una mentira. La verdad es que soy un hombre de 70 años”, agregó el acusado.

“Este es un juicio inventado, armado, donde claramente les voy a explicar que hubo un móvil económico y político, de eso no tengo dudas”, sumó el imputado al iniciar el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29.

Acerca de cómo vive tras la denuncia, realizada por Florencia, una sobrina segunda que en aquel tiempo trabajaba como su secretaria, Alperovich sostuvo: “Me cambió la vida, doctor. Soy un muerto en vida, gracias a Dios tengo a mi familia. Vengo a que se saquen todas las dudas, vengo a dar la cara”. “Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Hace cinco años que estoy sufriendo por todos los medios ‘Alperovich violador’”, dijo.

Algunas declaraciones

"Hace cinco años que estoy sufriendo. Esto me cambió la vida. Estoy muerto en vida. Mi familia está destruida. Pero vengo a dar la cara. Quiero que se sepa la verdad", dijo Alperovich ante los jueces.

"En diciembre de 2017, mi hija Sarita me dijo que se había acercado ella (la denunciante); yo no la conocía, y me dijo que quería sumarse a la campaña. Y le dije que sí".

"Ella era empleada de Regino Amado en el ministerio de Gobierno. Yo no le pagaba. Los que trabajaban era militantes. Era gente que tenía su trabajo en el Gobierno hasta que a Manzur le entraron los celos y me los sacaron", dijo.

"Mientras era gobernador tenía una sola secretaria, Silvia Saavedra. Cuando entré al Senado no tenía secretaria. Y yo estaba muy desorganizado. Y entonces le dije a ella (a la denunciante) si quería ayudarme con la agenda diaria".

"El 14 de diciembre de 2017 viajamos en un avión prestado por el gobernador Manzur. Vinimos con Gassembauer, Loza y ella (la denunciante)", dijo Alperovich sobre los detalles del primer ataque denunciado.

"Ella durmió en el mismo departamento que yo, en otra habitación. Y en el otro departamento estaban Jorge (Gasembauer) y Dante (Loza)", siguió.

"Yo tengo una enfermedad. Soy tartamudo. Mi viejo de chico me hacía pasar vergüenza. Sufrí mucho. Yo jamas hice burlas sobre aspectos físicos de nadie. Y así lo hago hasta hoy, a los 70 años".

"Esto está armado para que tenga trascendencia en Buenos Aires. Está armado políticamente. Yo no tengo dudas de todo eso".

"Ella es una chica grande. Que se fue de la casa a los 20 años. Todos dijeron que ella estaba bien. Estaba deslumbrada por haber viajado en avión privado. O de conocer el recinto del Senado".

"Ella dijo que yo la abusé. Y 10 días después volvió a Buenos Aires a trabajar conmigo. No entiendo. Vino en avión de línea. No entiendo nada de lo que dijo".

"En Tucumán hay un sistema nefasto. Lo de los acoples. Hay cientos de candidatos".

"Yo nunca viaje solo en el auto con ella. Jamás. Siempre había gente. Jamás pudo pasar algo en el auto", dice Alperovich con respecto a una de las denuncias. "Uno tiene que demostrar cosas sobre algo que no es cierto".

"Tenemos denuncias en Buenos Aires dos veces. Luego denuncias de cosas dentro de autos. En tres meses. ¿Por qué siguió? ¿Por qué volvió a trabajar? No entiendo. Lo que vivo no se lo deseo al peor enemigo. Yo se que no hice nada. Esto es peor que la muerte".

"Yo nunca le dije sobrina. Ni ella me dijo tío. Jamás. Ella quiere instalar que yo prostituía a la secretaria. Todo esto está armado. Hace cinco años que en la prensa me dicen violín".

"Yo nunca estuve a solas con ella. Siempre había gente".

La Gaceta/ La Nación