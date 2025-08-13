El exmarido de Julieta Prandi fue condenado este miércoles a 19 años de prisión en la causa por abuso sexual contra la modelo.

Claudio Contardi fue encontrado culpable, de la denuncia presentada hace 5 años, por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Zárate-Campana resolvió condenar a Contardi a una pena de 19 años de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado. El fiscal había pedido 20 años de prisión y la querella 50 años. En tanto, Contardi negó todos los cargos y su defensa había solicitado el pedido de finalizar el proceso.

En una audiencia cargada de tensión, Julieta Prandi ingresó después de la lectura de la sentencia y se desplomó. La actriz y modelo tuvo que ser atendida por el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) luego de un ataque de nervios.

En su declaración judicial, Prandi había detallado: “No fui violada una vez, sino infinidad de veces”. Los ataques sexuales habían comenzado hace exactamente 10 años, después del nacimiento de su segundo hijo, donde asegura que fue sometida sexualmente, aislada, humillada y despojada de sus recursos económicos.

"Hoy vuelvo a vivir", sostuvo la actriz.

En paralelo, la Justicia ordenó la inmediata detención de Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

Luego de ser atendida, Prandi habló con los medios: “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tengan esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar”.