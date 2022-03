Los senadores de Juntos por el Cambio decidieron habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que habilita la reestructuración de la deuda de u$s44.000 millones tomada por el gobierno de Mauricio Macri. El oficialismo da por descontado que este jueves tendrá sancionada la iniciativa y evitará así caer en default. Especulan que el proyecto, que en Diputado fue rechazado por los legisladores que responden a Máximo Kirchner, podría cosechar unos 60 votos en la Cámara alta.

Pese a los intentos por parte del ala más dura del PRO de habilitar el debate en el recinto -para no respetar los tiempos reglamentarios- sólo si el Poder Ejecutivo se comprometía a no aumentar las retenciones no hizo mella entre los senadores de JxC.

En una reunión que definieron como "muy buena" y en la que primó la "unidad", el espacio que preside el mendocino Alfredo Cornejo apostó a la "responsabilidad" y decidió acompañar el pedido de sesión especial que hizo el oficialismo.

"Nadie nunca mencionó lo de (Patricia) Bullrich", dijo un importante senador que participó del encuentro que se celebró este mediodía en las oficinas del bloque radical y del que participaron una veintena de senadores. La decisión de habilitar los dos tercios fue unánime. Fueron varios los legisladores nacionales que hicieron uso de la palabra para exponer su postura a favor.

Es más, según pudo saber El Cronista, el jefe de la bancada PRO, Humberto Schiavoni, recalcó que uno de los autores del texto que se vota este jueves en el recinto (y que fue dictaminado de forma unánime en comisión) es el diputado del PRO y vicejefe de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina. El misionero jamás mencionó el asunto de los derechos de exportación como moneda de cambio.

Más allá de los tiempos o de que se trata de un proyecto que la propia coalición acompaña, un radical alertó sobre una cuestión de calendario. Si no se dan los dos tercios en la sesión especial, el debate se dará en las vísperas del Día de la Memoria. El mensaje sería "malísimo" dijeron desde el bloque al reconocer que el legislador tenía razón en su planteo.

Fuente: El Cronista.