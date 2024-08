La abogada del expresidente Alberto Fernández, Silvina Irene Carreiras, sostuvo ante medios de comunicación que la declaración de Fabiola Yáñez por violencia de género “no es válida”.

"Para mí no es válida. Primero, porque yo tenía una resolución y la resolución es inapelable para el Código. Revocó la resolución que había dado y el motivo de ese cambio es no revictimizar a la víctima. Considero que está bien no revictimizar a la victima...Sea una mujer, un hombre o un niño. A cualquier victima, para mí no tiene género", argumentó.

La exprimera dama Fabiola Yañez ratificó este lunes la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia. Este martes, la denunciante amplió su declaratoria ante el fiscal Ramiro González. Lo realizó por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid.

Carreiras cuestionó también que no la dejaron participar de la audiencia de Yáñez este martes.

“Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?”, expresó la abogada.

La abogada también criticó que el juez Julián Ercolini no haya aceptado un pliego de la defensa con algunas preguntas a la denunciante.

"Hay un montón de formas de poder tomar ciertas audiencias. Tampoco se me permitió dejar el pliego. Quise dejar constancia de mi pliego de preguntas", remarcó.